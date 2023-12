«Non ci sarà un miracolo per Kiev. Molti sognano segretamente una Minsk-3, invano. Non ci sarà una Minsk-3. La Russia non è più un mediatore che risolve pazientemente i litigi tra vicini. La Russia ora partecipa con impazienza alla grande lotta, che avrà il suo prezzo. Il prossimo anno sarà un anno di degrado e disorganizzazione del falso “stato” ucraino». Lo scrive in un fondo pubblicato dal sito russo actualcomment Vladislav Surkov, ex consigliere del presidente Vladimir Putin e tra gli strateghi della politica russa nei confronti dell'Ucraina. È considerato l'eminenza grigia del Cremlino, la mente dietro la guerra in corso. Nel 2011-2013 è stato vice primo ministro nel governo russo, successivamente è diventato consigliere del presidente per la cooperazione con l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale, regioni separatiste della Georgia sostenute dalla Russia. È stato anche responsabile della cooperazione con gli stati della Comunità degli Stati indipendenti post-sovietica (compresa l'Ucraina). Dopo lo scoppio del conflitto armato nel Donbas nel 2014, Surkov ha preso parte alle trattative con l'Ucraina come l'uomo di Mosca.

La lettera di Surkov

«Sulla mentalità contadina dei Piccoli Russi sono state dette molte cose giuste e ingiuste, sia dagli stessi ucraini che da coloro che li vedono dall'esterno. Naturalmente, il brillante Gogol ha rivelato questo argomento in modo più accurato di chiunque altro. "Serate in una fattoria vicino a Dikanka" è un vero libro di testo di ukrologia», ha scritto Surkov prima di affrontare il tema della guerra in Ucraina. «Una visione del mondo favolosa, un pensiero magico, impressionabilità e poesia eccessiva sono le caratteristiche principali dell'anima ucraina. E in effetti, Dikanka e i suoi dintorni pullulano letteralmente di stregoni, streghe, donne annegate resuscitate e persino diavoli. La fede nella magia, la facilità con cui gentiluomini e signore soccombono al fascino degli spiriti maligni, e poi a risparmiare delusioni in esso, è la base di tutte le trame “serali”. L'ucraino è sempre stregato o disincantato, non conosce il terzo stato».

La cultura ucraina (secondo Surkov)

«Questa, naturalmente, è la cultura politica dell'Ucraina - prosegue il consigliere di Putin - Di tanto in tanto, gli stregoni e le streghe del Maidan convincono la gente che se si scherza un po' in piazza, la vita migliorerà. Tseevropa, Nato, Ramstein, tutte queste parole essenzialmente prive di significato per gli agricoltori sono in realtà formule magiche, incantesimi e cospirazioni, attraverso le quali tutti i problemi dovrebbero essere risolti dall'oggi al domani. Dovrebbero, ma non osano. Poi finisce la sbornia e subentra il risentimento per il miracolo fallito. Le valutazioni degli stregoni e delle streghe crollano all'istante, vengono maledetti e dimenticati. E, ahimè, cadono sotto l'influenza di nuovi truffatori».

La controffensiva

«La “controffensiva”, pianificata non secondo le regole della scienza per vincere, ma secondo le ricette della cartomante provinciale, prevedibilmente è fallita - spiega Surkov - E perché? In un testo malinconico per The Economist, Zaluzhny spera in qualcosa di paragonabile all’“invenzione della polvere da sparo”. Cioè, una sorta di arma miracolosa a lui sconosciuta. Insomma, ancora una volta un miracolo.

Alcuni leader di Kiev affermano di avere un piano di guerra, altri no. L'ordine è di riportare a casa i mobilitati, ma non è specificato chi li sostituirà. Gli ucraini cominciano a essere delusi dai loro stregoni. E davvero, chi li aiuterà? Biden mummificato vivo? Zaluzhny decadente? O la coppia infelice senza figli Ermak/Zelenskyj? Difficile. Crepuscolo, vigilia delle tenebre. Non ci sarà un miracolo».

La prospettiva

«Molti sognano segretamente una Minsk-3, invano - conclude - Non ci sarà una Minsk-3. La Russia non è più un mediatore che risolve pazientemente i litigi tra vicini. La Russia ora partecipa con impazienza alla grande lotta, che avrà il suo prezzo. Il prossimo anno sarà un anno di degrado e disorganizzazione del falso “stato” ucraino. E gli ucraini ingannati diranno di Zelenskyj: "Ho scambiato un ghiacciolo e uno straccio per una persona importante!"»