Zelensky, azioni di controffensiva sono in corso al fronte

Volodymyr Zelenskyy ha confermato che in Ucraina sono in corso controffensive ed operazioni difensive, senza fornire ulteriori dettagli. Durante una conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau, in visita a Kiev, il presidente ucraino ha risposto con un'alzata di spalle quando gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin secondo cui l'esercito di Kiev aveva avviato l'annunciata controffensiva.