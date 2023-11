Ucraina, colpo dell'intelligence: distrutto il tunnel Severomuysky. Era il principale collegamento ferroviario tra Russia e Cina

Sabotata, anzi distrutta una delle principali vie che permettono rifornimenti militari tra Russia e Cina. L'intelligence ucraina mette a segno un "colpo" non da poco: «Il principale collegamento ferroviario tra l'Unione Sovietica e la Cina - riporta Newsweek - è rimasto paralizzato dopo che i servizi di sicurezza ucraini hanno fatto saltare in aria un tunnel nella repubblica russa di Buriazia". Le esplosioni nel tunnel Severomuysky sono state ideate dal Servizio di sicurezza ucraino (SBU), "paralizzando l'unica via seria di comunicazione ferroviaria tra la Federazione Russa e la Cina», ha riferito giovedì il notiziario RBC-Ucraina, citando fonti a conoscenza dell'accaduto.

Il tunnel Severomuysky è un collegamento ferroviario sulla linea principale Baikal-Amur (BAM) nella Buriazia nordoccidentale.

Una fonte di RBC-Ucraina ha detto che la Russia ha utilizzato la rotta per i rifornimenti militari. Il canale Telegram in lingua russa Baza, collegato ai servizi di sicurezza russi, ha riferito che un serbatoio di carburante ha preso fuoco mentre attraversava il tunnel in Buriazia nelle prime ore di giovedì. «Probabilmente si è trattato di un sabotaggio», ha riferito giovedì il canale, aggiungendo che non ci sono state vittime. Sempre secondo quanto riportato da Newsweek, «non si sa ancora cosa abbia causato l'incendio. Sul posto stanno lavorando la polizia e gli agenti dell'FSB. Inoltre, la polizia e gli agenti dei servizi speciali stanno lavorando nei parcheggi dei treni», ha riferito Baza. L'FSB è la principale agenzia di sicurezza statale della Russia e il principale successore del KGB dell'era sovietica.

Anche la pubblicazione ucraina Ukrainska Pravda ha confermato che il tunnel è stato fatto saltare in aria dalla SBU. «Quattro ordigni esplosivi sono esplosi durante il movimento del treno merci. Ora l'FSB sta lavorando sul posto, e i ferrovieri stanno cercando invano di minimizzare le conseguenze dell'operazione speciale della SBU», ha detto una fonte all'Ukrainska Pravda.

La fonte dell'Ukrainska Pravda ha inoltre affermato che la BAM è l'unico grande collegamento ferroviario tra Russia e Cina e che viene utilizzata per il trasporto di rifornimenti militari. E attualmente questa rotta, utilizzata dalla Russia soprattutto per le forniture militari, è paralizzata.