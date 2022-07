Caldo record in Europa, in Spagna e Portogallo più di 1700 morti. Oms: «Bambini e anziani a rischio»

Più di 1700 morti per il caldo in Spagna e in Portogallo quest'anno. «Il cambiamento climatico non è un fenomeno nuovo», ammonisce l'Oms di fronte ai «feroci incendi» e alle «temperature record» che continuano, in questa «torrida stagione estiva arrivata appena alla metà». E le conseguenze del climate change «stanno crescendo anno dopo anno con esiti disastrosi», afferma il direttore regionale dell'agenzia, Hans Kluge.

APPROFONDIMENTI CLIMA «Fiume di calore dal Sahara ha investito... CLIMA Ghiacciai, allarme scienziati dalla Groenlandia L'EMERGENZA Foto IL FOCUS Caldo choc, dal mal di testa alla confusione TRENTO Marmolada, altri resti dalla zona del disastro IL PERICOLO Il Calderone, ghiacciaio declassato EMERGENZA Spagna, caldo killer: oltre 1000 morti in 10 giorni

Spagna, caldo killer: oltre 1000 morti in una settimana. È allarme

Incendi si vedono «fino alla Scandinavia»

Gli incendi boschivi di questi giorni in Spagna e Portogallo si stanno osservando fino alla Scandinavia. A Londra, questa settimana, 41 case sono andate distrutte. Oltre ai roghi, «l'esposizione al calore estremo spesso esacerba problemi di salute preesistenti. Il colpo di calore e altre gravi forme di ipertermia causano sofferenza e morte prematura», con «bambini e anziani particolarmente a rischio». L' Oms Europa - spiega l'agenzia in una nota - è impegnata a supportare le autorità nazionali e locali nelle attività di preparazione agli eventi legati al caldo estremo. «Piani d'azione completi» che, «quando sono operativi, hanno dimostrato di salvare vite e di rafforzare la resilienza delle comunità e delle persone» nel fronteggiare le ondate di calore.

The intensity of the heat lifting north out of Spain & Portugal is simply staggering. pic.twitter.com/dRTo3CUAIZ — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 16, 2022

I consigli per i cittadini

Cinque consigli pratici sono rivolti dall'Oms ai cittadini. Ma anche agli operatori sanitari e a chi si prende cura di pazienti ricoverati in ospedali, case di riposo per anziani o altre strutture di assistenza.

Restare il più possibile al riparo dal caldo, anche di notte, evitando attività fisiche faticose e assicurandosi che bambini e animali non vengano lasciati all'interno di veicoli parcheggiati. Mantenere il corpo fresco e idratato, usando indumenti e lenzuola larghi e leggeri, facendo docce o bagni freschi e bevendo regolarmente, evitando alcol, caffeina e bibite zuccherate; se possibile, provare a trascorrere 2-3 ore della giornata in un luogo fresco. Mantenere la casa il più fresca possibile, sfruttando l'aria della notte e utilizzando tende o persiane durante il giorno. Rivolgersi a un medico se si soffre di una malattia cronica o si stanno assumendo più farmaci. In caso di vertigini, debolezza o ansia, sete intensa e mal di testa intensi, spostarsi in un luogo più fresco. Aiutare gli altri tenendo sotto controllo la salute di familiari, amici e delle persone anziane che vivono da sole.