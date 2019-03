Brexit, il Parlamento vota ancora no, non c'è accordo con la May e Corbyn chiede le elezioni

Brexit allo scontro finale: la Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l'emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al Parlamento britannico di ratificare l'accordo di recesso da lei negoziato con Bruxelles senza la dichiarazione politica sui futuri rapporti fra le due aree. Il Consiglio europeo aveva posto la ratifica da parte di Westminster dell'accordo di separazione come condizione per concedere una proroga dell'articolo 50 fino al 22 di maggio. In caso contrario, come si è verificato oggi, si va invece automaticamente a una proroga più ridotta al 12 di aprile.

May ha poi ribadito di essere pronta a dimettersi «prima di quanto avessi previsto» pur di facilitare l'approvazione dell'accordo, non senza ricordare che anche con le sue dimissioni i numeri nel Parlamento «non cambieranno». Corbyn:

Labour non vota per accordo cieco

Il leader laburista all'opposizione Jeremy Corbyn dopo il voto ai Comuni sulla Brexit esorta la premier Theresa May a cambiare l'accordo o ad andarsene indicendo subito le elezioni. L'accordo va cambiato, «se May non può accettarlo deve andarsene e consentire al Paese di decidere il suo futuro attraverso elezioni generali», ha detto Corbyn a Westminster. Altri leader dei partiti di opposizione hanno chiesto a May di farsi da parte e il liberaldemocratico Vince Cable è tornato a invocare come altri un secondo referendum.

Tusk convoca un vertice Ue il 10 Aprile. «Alla luce della bocciatura dell'accordo di divorzio da parte dei Comuni, ho deciso di convocare un vertice Ue il 10 aprile». Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter dopo il no di Westminster all'accordo di divorzio.

Le Borse europee limano il rialzo dopo il voto nel Regno Unito che ha bocciato l'accordo sulla Brexit. I listini del Vecchio continente proseguono il loro andamento in territorio positivo senza particolari scossoni. Londra (+0,4%), Parigi e Francoforte (+0,7%), Madrid (+0,6%) e Milano (+0,5%).

Ultimo aggiornamento: 16:11

