(Teleborsa) - Sono due le comunicazioni, rivolte rispettivamente agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e a quelli britannici operanti in Italia contenenti leil decreto legge sulla stabilità finanziaria, economica e degli investimenti in relazione all'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Secondo quanto previsto dallain seguito all'emanazione del decreto Brexit da parte del governo italiano lo scorso 25 marzo,– che alla data di recesso della Gran Bretagna operano sul territorio del Regno Unito tramite filiali o succursali oppure in regime di libera prestazione –La, all'indirizzo di posta elettronica certificata generalmente utilizzato per le comunicazioni con l'unità di Vigilanza competente per la supervisione sull'intermediario e dovrà contenere l'elenco delle attività che gli intermediari intendono continuare a svolgere nel Regno Unito.Per quanto riguarda, invece, leLeoperanti nel nostro Paese attraverso una filiale che intendono continuare a operare in Italia devono formalmente notificarlo all'istituto centrale mentre ledevono farlo allaLeche operano tramite agenti e ledevono, invece,Facoltà concessa anche a