Attentato in Francia, chi è l'aggressore Mohamed Mogouchkov: l'ex studente ceceno «a rischio radicalizzazione»

Attentato in Francia. L'autore dell'attacco al liceo di Arras, probabilmente un ex allievo, di origini cecene, di 20 anni, era schedato «S», che nel sistema francese significa «a rischio radicalizzazione». Era quindi sorvegliato dai servizi di sicurezza.

Attentato liceo Francia, professore ucciso a coltellate. L'aggressore è un 20enne ceceno, urlava «Allah Akbar». Due feriti gravi

Identificato il giovane che ha ucciso un insegnante in un attacco con coltello in un liceo di Arras. Si tratta di Mohamed Mogouchkov, ceceno nato nel 2003 nella Federazione, schedato dalla polizia con l'accusa di islamismo radicale.

Nessuno studente delle scuole superiori è rimasto ferito, secondo una fonte della polizia. Gli studenti e il personale delle scuole superiori sono stati confinati nello stabilimento, ha detto questa fonte. Il prefetto del Pas-de-Calais, Jacques Billant, ha visitato il sito.

A teacher has been stabbed to death and 2 others seriously injured after attack at school in France



Former Hamas chief Khaled Meshaal called for a global day of jihad across the Muslim world today



The incident took place at the Gambetta secondary school in Arras, in northern… pic.twitter.com/7iEvLiaFAS

