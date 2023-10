Attentato liceo Francia, professore ucciso a coltellate. L'aggressore è un 20enne ceceno, urlava «Allah Akbar». Due feriti gravi

Terrore in una scuola in Francia. Un uomo è entrato nel liceo Gambetta-Carnot di Arras, nel nord del Paese, armato di coltello e ha attaccato diverse persone. Un professore è morto, mentre altre due persone sono state ferite gravemente. L'attentatore è un 20enne ceceno, un ex studente, ed è stato fermato dalle forze dell'ordine: il ragazzo - secondo quanto riferiscono i media locali - avrebbe gridato «Allah Akbar».

Attentato in Francia, chi è l'aggressore: un ex studente «a rischio radicalizzazione»