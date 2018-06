Dagli ombretti cangianti al rossetto corallo, il maquillage perfetto per le serate estive

di Silvia Cutuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dj che dai dischi passano a mixare ombretti, mascara e rossetti. Prodotti di bellezza che ballano a ritmo del rock o della disco music. Signore e signorine che mettono mano al beauty case lasciandosi ispirare dalle sonorità del momento. La stagione estiva del divertimento notturno sta entrando nel vivo, con le discoteche di mezzo mondo che si rimettono a nuovo, suggerendo almeno per una sera di osare con gli abiti come con i prodotti di bellezza, senza troppi pensieri, mettendo in mostra la propria personalità, fosse anche...