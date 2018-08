Dalla "corona" alla spina di pesce: sei tipi di trecce di tendenza (e come realizzarle)

di Laura Bolasco

: gioie e dolori di tutte le donne del mondo. Dopo un’estate trascorsa al mare, in cuipossono aver danneggiato le nostre chiome, non esiste miglior rimedio che mandare in vacanza phon e piastra e raccogliere i nostri capelli in. Questa affascinante pettinatura che ci accompagna fin da quando eravamo bambine, continua ancora oggi ad essere la soluzione ideale durante le ultime giornate in spiaggia, ma se siete stanche della versione classica che ci faceva mammà,per avere capelli bellissimi e sempre apposto.E’ chiamata aper la forma che ricorda una lisca. Invece che in tre parti, come la treccia normale, si divide la chioma ine si inizia a intrecciare prendendo una piccola parte di capelli di una delle due ciocche per unirla all’altra e facendo la stessa cosa dall’altra parte. Si continua aggiungendo piccoli ciuffi da entrambi i lati fino ad esaurire tutta la lunghezza.Occorreperché l’effetto sia il più definito possibile.Anche detta, si realizza come una treccia classica ma partendo dalla parte superiore della testa. Iniziando dall’attaccatura dei capelli, si intreccia aggiungendo ogni volta una piccola ciocca recuperata dai lati esterni della testa e si continua così seguendo la lunghezza dei capelli.Le treccine laterali tanto in voga nelle stagioni passate non sono nient’altro cherealizzate sui due lati opposti della capigliatura. Ideali per le giornate ventose e per fare sport, e non solo la boxe!Per ottenere una corona di capelli raccolti si procede come per la realizzazione della treccia francese, ma in modo. La particolarità (e difficoltà) di questa treccia è nel suo punto di partenza: dividendo i capelli in due parti dietro la testa, si inizierà ad intrecciare esattamente, utilizzando solamente una delle due parti. In questo modo (aggiungendo come sempre mano a mano piccoli ciuffi alle ciocche) i capelli da aggiungere alla treccia si esauriranno esattamente dove li avevamo divisi inizialmente e le forcine per fermare la nostra corona saranno nascoste per un effetto ancora più “regale” e decisamenteCon lo stesso metodo di realizzazione della corona francese è possibile ottenere anche solo unche segua la parte superiore della testa, lasciando la chioma sciolta sulle spalle. Procedendo come sopra, basterà consideraree più vicine alla treccia che si sta formando, lasciando il resto fuori. Terminate e appuntate la treccia con una forcina appena dietro l’orecchio.Questa pettinatura semplice ma di grande fascino è la preferita dagli. Realizzate due treccine singole speculari nei due lati opposti della capigliatura (partendo dall’attaccatura o all’altezza dell’orecchio) e unitele insieme nella parte posteriore con un elastico di piccole dimensioni. Oppure no. Lasciatele cadere libere lateralmente: daranno al vostro look quell'accento un pò selvaggio per affrontare l'autunno con l'estate ancora "in testa".