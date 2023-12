Jovanotti cambia look, si rasa a zero i capelli e mostra sui social il taglio netto: «Nuova vita, si riparte»

Taglio netto per Jovanotti, che saluta dicembre postando sul suo profilo Facebook un video in cui appare con i capelli rasati a zero. Il tutto accompagnato da una sorta di augurio: «Benvenuto Dicembre!». Nel corso della sua vita il cantante si è mostrato con tanti look diversi, ma ora questo cambiamento radicale fa pensare alla necessità di un taglio netto con il passato.

Jovanotti e l'incidente in bici:

Rinascita dopo l'incidente?

Recentemente, Lorenzo Cherubini non se l'è passata benissimo dal punto di vista della salute, e questo cambiamento repentino forse è proprio segno di una voglia di prendere una boccata d'aria fresca. «Ho trovato un nuovo cucciolo di barboncino a Castrocaro» scherza Jovanotti nelle storie, inquadrando i capelli tagliati. «Era ora, ci voleva. Nuova vita, si riparte».

Dopo l’incidente in bicicletta, la scorsa estate a Santo Domingo, qualche giorno fa la star della musica aveva aggiornato i fan circa il suo stato di salute: «Non cammino ancora senza stampelle, ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male, gli ortopedici mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco».