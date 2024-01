Martedì 16 Gennaio 2024, 00:25

TERNI - Un taglio di capelli gratis fatto per strada a chi non ha i soldi per andare dal barbiere.

Un taglio offerto anche ai tanti ragazzi incrociati per caso, ternani o stranieri, che raccontano le proprie vite.

Carlos, 30 anni, dominicano, col nome d’arte wizbarberterni, è già un fenomeno. Lo è sui social, con 25mila follower su tiktok e diecimila su instagram, ma anche in città, dove ormai lo conoscono tutti.

Al lavoro da dipendente in un negozio d’acconciatura del centro affianca da tre anni l’attività sociale per strada: nei luoghi frequentati dai ragazzi, nelle zone d’ombra della città dove vivono i senzatetto e gli immigrati che si arrangiano chiedendo l’elemosina, alla stazione, nei parchi, sotto ai ponti.

Per Carlos quel taglio gratis diventa un momento per convincere il cliente di turno a raccontare la propria storia. Un fidanzamento finito male, l’arrivo in Italia col barcone, il lavoro che non si trova, la scuola lasciata prima del tempo.

«Tra i tanti che ho incontrato - racconta Carlos - mi ha colpito una ragazzina ternana di 16 anni. Il fidanzato è finito in carcere e si sentiva persa. Abbiamo parlato molto, è stata l’occasione per mandare in messaggio forte a chi è finito nel tunnel della droga o rischia di finirci».

Carlos Alexander Tamarez a Terni è arrivato nel 2011 e ormai parla più il dialetto che la lingua del suo paese. Con la compagna, Miriam ha messo su famiglia e hanno due bambini in tenera età.

La passione per il “taglio a modo mio” che fa impazzire gli adolescenti non ha mai prevalso sul suo desiderio di aiutare gli altri. Con quel taglio gratis che mentre lo fa gli permette di entrare nelle vite di chi accetta di sedersi in un angolo della città, è diventato famoso fuori dai confini umbri.

«Mi piace cercare persone che hanno bisogno non solo di un taglio di capelli senza pagare ma di parlare. All’inizio non è stato semplice, mi vergognavo. La prima volta che ho fermato qualcuno è stato alla Passeggiata. Erano tre ragazzi di Stroncone, hanno iniziato a raccontarsi e da lì non ho più smesso. Certo, non tutti accettano, molti sono diffidenti, magari pensano ci sia sotto qualcosa di strano. Io in realtà sento solo la necessità di aiutare più persone possibile - dice. Chi non può permettersi di pagare un taglio di capelli ma anche chi si sente solo, chi non ha nessuno con cui potersi confidare o sfogare. Purtroppo non sono tante le persone che sono disponibili ad ascoltare gli altri».

Wizbarberterni, con l’aiuto di Vector, che si occupa di produzione musicale, e Talox, noto youtuber, due fidati amici e collaboratori, ha un sogno. Quello di portare la buona pratica del taglio gratis, e con essa il nome di Terni, in giro per l’Italia e oltre i confini nazionali.

Intanto Carlos ha già iniziato a fare i capelli per le strade di Viterbo e Rieti, in qualche città della costa marchigiana e a Roma, davanti al Colosseo.