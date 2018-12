Inverno 2019: blazer, maglioni e cappotti, scoprite il colore di tendenza

Mentre ci stavamo inesorabilmente abbandonando all’idea di vivere i prossimi mesi vestite dei toni scuri dell’inverno, tra i post di Instagram e le relle dei negozi ha fatto capolino una delicata novità: dimenticate il nero, il grigio e il tanto amato marrone autunnale, il colore da indossare i prossimi mesi sarà l’azzurro polvere. Baby blue, light blue, celeste pastello o in qualunque altro modo vogliate definirla, la nuova tonalità è arrivata per donare leggerezza a tutti i nostri outfit invernali.



Iniziamo dal principio: se sostituirete il nero del cappotto di tutti i giorni con l’azzurro polvere non solo vi pervaderà un’insolita ventata di buonumore, ma la nuance zuccherosa illuminerà la vostra giornata, mattinata lavorativa compresa.

Anche eco-pelliccette e teddy coat, must have di stagione per eccellenza, si tingono del color del cielo regalandoci la calda sensazione di essere avvolte in una soffice nuvola.

I completi pantalone e i blazer mono o doppiopetto da indossare con i jeans, diventano passepartout per l’ufficio e si abbinano ai tronchetti stampati pitone.

I maglioni, soprattutto nei modelli cardigan e collo alto come moda li vuole, sono delicati e luminosi, ideali da indossare nelle giornate più buie accostati al nero, al beige e ovviamente, al nostro caro denim. Abiti drammatici, gonne di tulle, pizzo e seta si fanno eterei e celestiali nella nuova nuance ma per un look in linea con le tendenze attuali c’è bisogno di osare: stivaletti comodi e tracolline strutturate si colorano di gesso riportando finalmente in auge il bianco anche nella stagione più fredda.



