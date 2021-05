Eurostat, l'Italia è il paese Ue con il tasso più basso di matrimoni nel 2019

Nel 2019 l'Italia è stata il paese dell'Unione Europea con il tasso di matrimonio più basso pari a circa 3 matrimoni per mille abitanti seguito da Portogallo e Slovenia, e poi da Francia, Spagna, Lussemburgo. Lo rivela uno studio dell'Ufficio statistico dell'Ue, Eurostat, che evidenzia come la tendenza a sposarsi in Europa sia in calo a differenza dei divorzi che sono invece in aumento. Se dal 1964,infatti, il tasso di matrimoni nell'Unione è diminuito da 8,0 per mille persone a 4,3 nel 2019, il tasso di divorzi è più che raddoppiato, passando da 0,8 per 1000 persone nel 1964 a 1,8 sempre nel 2019.

👰🏻💒💑 Highest number of #marriages:

🇨🇾 Cyprus (8.9 per 1 000 inhabitants)

🇱🇹 Lithuania (7)

🇱🇻 Latvia, 🇭🇺 Hungary (both 6.7)

🇷🇴 Romania (6.6)

Lowest:

🇮🇹 Italy (3.1)

🇵🇹 Portugal, 🇸🇮 Slovenia (both 3.2)

🇫🇷 France, 🇪🇸 Spain, 🇱🇺 Luxembourg (all 3.5)

👉🏾 https://t.co/Eg0QHh9KB5 pic.twitter.com/vditAm6tzY — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 13, 2021

Nel 2019, i paesi dell'Ue con il maggior numero di matrimoni rispetto alla popolazione sono stati Cipro, Lituania, Lettonia e Ungheria e Romania . Seguono poi Slovacchia, Danimarca e Malta. Tra gli Stati membri dell'Ue, il numero più basso di divorzi rispetto alla popolazione è stato registrato a Malta e in Irlanda, seguiti da Slovenia Italia e Croazia. Al contrario, i tassi di divorzio più elevati sono stati registrati in Lettonia, Lituania e Lussemburgo, Cipro e Svezia.

💔💍🥀 Lowest number of #divorces relative to the population:

🇲🇹 Malta, 🇮🇪 Ireland (0.7 per 1 000 persons)

🇸🇮 Slovenia (1.2)

🇮🇹 Italy (1.4)

🇭🇷 Croatia (1.5)

Highest:

🇱🇻 Latvia, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg (all 3.1)

🇨🇾 Cyprus (2.6)

🇸🇪 Sweden (2.5)

👉🏾 https://t.co/Eg0QHh9KB5 pic.twitter.com/2K0iQllWG3 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 13, 2021

