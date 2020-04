Nel 2019 commessi 308 omicidi volontari, 108 le donne vittime

In un anno in cui si sono registrati 308 omicidi volontari, con 108 donne vittime, 93 delle quali uccise nell'ambito familiare/affettivo, un altro fronte che ha impegnato particolarmente le forze di polizia è stato quello del cybercrime. É quanto emerge dai dati pubblicati sulla rivista Poliziamoderna in occasione della ricorrenza dei 168 anni della Polizia di Stato. In 149 dei casi si tratta di uccisioni avvenute nell'ambito familiare o affettivo; di queste, 93 hanno avuto donne come vittime; 67 per mano di partner o ex partner.

