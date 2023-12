A Natale come Ilary Blasi e Sabrina Ferilli: abiti di velluto e leggings per sentirsi "Unica"

Tendenze di stagione, regali natalizi originali, mise sensuali amate anche dalle star del cinema e della tv. Non è sempre facile conciarsi per le feste ma, con qualche idea fuori dai classici schemi di stile, la ricorrenza più attesa dell’anno si trasforma in “ Beauty Christmas ”. Outfit audaci dall’effetto “vedo-non vedo”, trasparenze sussurrate per sentirsi “Unica” come Ilary Blasi, capi stretch e dettagli cut out firmano l’eleganza del prossimo Natale mentre leggings in lycra, portati con charme da Sabrina Ferilli, e jumpsuit aderenti diventano il must have da indossare con cardigan e capispalla oversize.

Ne è certa Ughetta Di Carlo, designer del brand “ Hylure ” che collabora, tra gli altri, con Manuela Ajò per la creazione di accessori e gioielli: sulla celebre tuta dalla forma a cuore, un serpente in bronzo realizzato artigianalmente avvolge il décolleté. «Siamo femminili e sensuali per piacere a noi stesse, non agli uomini. E una minigonna o un minidress non sono sinonimo di volgarità e provocazione», spiega la stilista che in via Archimede 95, domenica 10 e lunedì 11 dicembre, invita a partecipare all’esclusivo happening romano per rifarsi il look con la make up artist delle celebrities Arianna Fares.

«Un momento ludico addolcito dai torroni solidali dell’associazione “ Donne al Centro ”, libera organizzazione senza scopo di lucro che lotta contro la violenza e le discriminazioni di genere attraverso progetti e piccole iniziative, dal supporto psicologico a quello legale. Le donne devono sostenere le donne e promuovere l’essenza della bellezza», aggiunge Di Carlo che ha vestito, fra le tante, l’attrice Michela Quattrociocche e la conduttrice Elenoire Casalegno.

Iconici l’abito di velluto con le frange e il blazer-smoking nei toni del nero o del beige che, già scelto dall’ex Lady Totti durante le occasioni più importanti, oggi svela la nuova variante total white.

Inedita, invece, la morbida capsule velvet che, nelle nuances natural e levriero, accarezza il corpo e scalda come un abbraccio con l’arrivo delle fredde temperature invernali. Poi la wool collection in lana merinos che mostra abiti lunghi con cappuccio, giacche traforate sulle spalle e ondeggianti frangette decorative fino alle proposte di body-maglieria da abbinare ai pantaloni semi-palazzo.

Dallo sportswear ai red carpet internazionali, versatilità e comfort sono le parole d’ordine del marchio made in Italy che punta sulla manifattura e la ricerca dei tessuti di qualità. Dopo aver conquistato Miami con uno spazio nel luxury store “Violet&Grace” di Rita Rusic e Ina Lettman, “Hylure” prenderà parte alla fiera di moda americana “Coterie”, volando a New York grazie al sostegno di Ice Agenzia, istituto per il commercio estero che valorizza le eccellenze italiane nel mondo.