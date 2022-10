Tendenze, i segnatempo glamour da Trussardi a Emporio Armani

Entro il 2026 i Millennial e la cosiddetta Gen Z rappresenteranno il 61% del mercato del lusso (dal 39% che erano nel 2019). Per attirare giovani e giovanissimi le case orologiere puntano su tematiche sensibili come la sostenibilità, l’esclusività e l’artigianalità, senza tralasciare l’aspetto fashion. Quest’ultimo è rappresentato soprattutto dai cinturini che spesso diventano un vero e proprio elemento di divertimento. Quello di Versace assomiglia a un gioiello ed è l’elemento distintivo del nuovo orologio Stud Icon. Evoluzione del Medusa Secret, modello di successo dell’inverno scorso, il nuovo orologio da donna esibisce più̀ marcatamente la sua funzionalità, aggiungendo un millimetro alla cassa (26 mm, contro i 25 del precedente) e, nella versione con quadrante nero, gli indici con sei diamanti creano maggior risalto.



Per questa stagione Missoni gioca con la seta d’archivio per impreziosire il suo nuovo Missoni Gioiello. Con cassa da 22,8 mm in Ip oro rosa e movimento Ronda 751 al Quarzo Swiss Made, l’orologio si fa notare perché è dotato di un foulard estraibile nel cinturino che si può utilizzare per impreziosirlo, intrecciandolo nelle maglie del bracciale, oppure come accessorio separato. Tipici degli orologi d’epoca, anni ‘50-‘70, nelle ultime stagioni i bracciali a maglia milanese sono tornati, complice la tendenza neo vintage. Cluse, brand olandese distribuito in Italia dal gruppo Morellato, ne fa l’elemento distintivo del suo nuovo segnatempo Minuit. Progettato con un quadrante grigio scuro ha una cassa in acciaio color oro rosa con un diametro di 33 mm ed è dotato di un cinturino in metallo. All’interno ha un movimento Miyota ed è impermeabile fino a 5 atm.



Salvatore Ferragamo propone una riedizione della collezione Ferragamo Square, lanciata un anno fa e diventata subito un bestseller. Le linee geometriche, decise e pulite, tipica espressione del minimalismo contemporaneo del brand, racchiudono un quadrante in madreperla bianca o in color cioccolato, con due borchie agli indici che diventano diamanti nella versione preziosa. L’immancabile simbolo doppio Gancini è a ore 6, mentre sulla corona spicca il cabochon rosso, tipico segno distintivo degli orologi femminili Ferragamo. Un elaborato bracciale a cinque maglie, disponibile in acciaio o in versione bicolor, impreziosisce questa linea di segnatempo dal design essenziale.



Emporio Armani punta sulla sostenibilità: ogni orologio della collezione presenta una cassa realizzata con almeno il 50% di acciaio riciclato e brillanti dettagli in pavé che impreziosiscono le creazioni. Con cassa da 30 mm e movimento al quarzo a due sfere, il nuovo segnatempo presenta un cinturino in pelle stampa lucertola, color nero. Trussardi reinterpreta l’iconico segnatempo T - Shiny in versione preziosa. La finitura oro rosa di cassa e bracciale è ripresa anche su indici e sfere, brillano sul quadrante sunray gli indici con cristalli. La novità firmata Calvin Klein Watches ha il cinturino in pelle che si gira intorno al polso. Con cassa in acciaio da 34 mm di diametro, appartiene alla collezione Sculptural ed è già uno dei successi del marchio. Il nuovo modello firmato da Alviero Martini 1A Classe Watches è realizzato con un geometrico intreccio di pelle su base vitello su colori a contrasto bianco e cuoio. Il quadrante in vetro minerale con logo è illuminato dagli indici alternati in oro chiaro e cristalli nel particolare taglio baguette.