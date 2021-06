L’orologeria, quella tradizionale, con il classico movimento meccanico, è quanto di più ecologico si possa immaginare, in quanto sostanzialmente dura “per sempre”. Discorso diverso è quello che riguarda la catena produttiva, dove la sostenibilità supera il ruolo di un semplice slogan e diviene una necessità sempre più impellente. Bene lo ha capito il Gruppo Morellato, che considera il concetto di sostenibilità un impegno imprescindibile per i singoli e per le aziende, tanto da renderlo l’unico modo corretto di fare impresa.

IL PARCO

Il risultato è una visione green a 360 gradi attraverso attività corporate e progetti di brand. Le sue sedi aziendali sono diventate plastic-free e nell’headquarter di Padova è stato creato un polmone verde, un parco di 10.000 mq con aree relax a disposizione dei dipendenti. Diversi e in continuo sviluppo, gli investimenti sui singoli brand per la riduzione delle emissioni di gas serra nei processi produttivi.

Dal punto di vista del prodotto, il marchio leader Philip Watch quest’anno trae ispirazione dal mare e dalla vela per la nuova collezione Amalfi: elevati standard qualitativi dei movimenti di manifattura svizzera uniti a dettagli di stile e a forme eleganti. Mantiene uno stile classico Lucien Rochat, il cui focus è sulla linea Iconic, classica ed elegante in cui risalta l’attenzione ai dettagli e alle caratteristiche di qualità dell’orologeria di precisione.

