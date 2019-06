Naomi Campbell senza veli su Instagram, la foto fa impazzire i fan

Naomi Campbell senza veli tra le dune del deserto del Kenya. La pantera nera ha postato una foto sul su profilo Instagram completamente nuda mentre dà le spalle all'obbiettivo, e in poche ora ha ricevuto quasi 430 mila like. Lo scatto fa parte di un progetto che la modella sta realizzando per la rivista British Vogue.

Naomi Campbell si mette "a nudo" su Instagram: via la parrucca, eccola al naturale

Una catenina d'oro le cinge la vita e i capelli sono legati. Niente di più, niente di meno: Naomi Campbell ha 49 anni ma per lei il tempo sembra non passare mai.



Foto modificata: Il Messaggero



Ultimo aggiornamento: 15:00

