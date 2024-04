Dubai, fiumi d'acqua invadono aeroporto dopo l'alluvione nel deserto

L'Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), il più trafficato al mondo per il trasporto di passeggeri internazionali, ha emesso un avviso urgente attraverso un post su X, raccomandando di evitare di recarsi allo scalo a meno che non sia strettamente necessario.e altre nazioni del Golfo, causando estese inondazioni, molti voli sono stati ritardati o deviati. Le immagini diffuse su X mostrano le piste trasformate in veri e propri fiumi d'acqua. Solo ieri, l'aeroporto ha dovuto deviare decine di voli a causa della tempesta. «Stiamo lavorando incessantemente, 24 ore su 24, per gestire l'emergenza», dichiara il personale dell'aeroporto.