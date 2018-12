Naomi Campbell si mette "a nudo" su Instagram: via la parrucca, eccola al naturale

Naomi Campbell si "mette a nudo". Il che non significa spogliarsi: la bella top, icona degli anni 90 e ancora sulla cresta dell'onda a quasi 50 anni, si è mostrata su Instagram senza la parrucca d'ordinanza.

Naomi, infatti, ha sviluppato un tipo particolare di alopecia a causa dello stress che anni e anni di trattamenti hanno causato ai suoi capelli. Quando la vediamo in passerella o sui social con una chioma fluente, in realtà, si tratta di una parrucca. Così ha scelto, durante un viaggio in Kenya, di pubblicare su Instagram uno scatto che la mostra così com'è, con i capelli radi.



