Peter Lindbergh, Armani annuncia l'apertura di “Heimat. A Sense of Belonging” per le sfilate milanesi

Giorgio Armani ha annunciato l'apertura di “ Heimat. A Sense of Belonging ” , la nuova mostra di Armani/Silos dedicata al lavoro di Peter Lindbergh. In occasione delle sfilate milanesi di febbraio, Giorgio Armani inaugura negli spazi di Armani/Silos l'esposizione dedicata al grande fotografo scomparso a 74 anni lo scorso settembre che ha reso immortali le top model degli anni Novanta, da Linda Evangelista a Kate Moss, da Christy Turlington a Tatjana Patitz. L’esposizione – che comprenderà anche opere inedite – mette in luce lo sguardo unico e lo stile inconfondibile del fotografo tedesco, uno dei maestri incontrastati della fotografia di moda contemporanea. La mostra sarà inaugurata con una speciale preview il 21 febbraio e aprirà al pubblico sabato 22 febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA