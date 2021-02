“My Fashion Dream”, il film di International Couture in streaming il 18 febbraio sui canali digital di Altaroma

C'è chi sfilerà (in streaming) dagli studios di Cinecittà e chi racconterà la sua storia fashion dall'atelier di uno stilista. E' il caso del gruppo International Couture che ha realizzato per questa edizione di Altaroma un fashion film visibile sul canale digitalrunway.altaroma.it in live streaming alle 16 del 18 febbraio, primo giorno delle sfilate capitoline. “My Fashion Dream” è la storia di Alyssa, una ragazza che sogna il mondo del glamour e dell’alta moda, lei è già una fashion addicted, ama abiti, profumi e gioielli ma desidera vestire un abito couture e alla fine del film realizzerà il suo sogno indossando un abito rosso firmato Luigi Borbone mentre balla insieme a Raimondo Todaro sulle note di Bach.

Alyssa, appassionata di sfilate, ammira abiti e collezioni sul suo smartphone e sfogliando libri e riviste di moda. Si possono così vedere le creazioni di Franco Ciambella, Victoria Torlonia, Blue Valentine, Gaia Proietti Colonna, Regjina. Alyssa ammira anche i gioielli realizzati dai creativi di Officine di Talenti Preziosi e da BaroQco Couture Jelwelry. Indecisa sui suoi look, prima di uscire la protagonista indossa diversi outfit pret-à-porter del marchio Abiddikkia. Il Fashion Film “My Fashion Dream” è stato realizzato con la partecipazione del ballerino Raimondo Todaro nella showroom della maison Luigi Borbone.

