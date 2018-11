Fabio Rovazzi "stilista" nel nuovo video: ecco come sopravvivere ai selfie

Al supermercato, con l'insolita scenografia degli scaffali e il carrello della spesa, mentre acquista i rotoloni e una fan vuole assolutamente una foto ricordo con lui da condividere sui social. Poi al ristorante mentre mangia una pizza e, successivamente, dal dentista che decide per un selfie collettivo mentre lui è sul lettino in attesa dell'intervento. Lo Youtuber e cantante Fabio Rovazzi, che nel 2016 ha conquistato le hit radio con il suo singolo di debutto "Andiamo a comandare", poi diventato tormentone estivo, si lancia nella moda e collabora per la realizzazione di una nuova giacca-piumino da lui disegnata per il brand Peuterey, marchio italiano lucchese specializzato in outerwear. Ma non è tutto. Per la sua prima collaborazione modaiola, da creativo qual è, Rovazzi è protagonista di un esilarante video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui insegna a sopravvivere con un piano diabolico ai selfie.



Uno short movie divertente diventato virale e che ha già stregato i follower dell'artista che hanno definito "geniale" l'idea di un breve corto per promuovere il suo esordio nel mondo del fashion. «La mia prima collaborazione con un brand di moda ovviamente non poteva essere normale - ha commentato Rovazzi su Instagram per la presentazione del progetto - ecco a voi la mia giacca in collaborazione con Peuterey». Da paroliere a stilista il passo è breve, e chissà che a Rovazzi la nuova strada di moda non porti fortuna in futuro come il brano che lo ha reso famoso due anni fa.

