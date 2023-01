La riflessione provocatoria di Fabio Rovazzi nel singolo ‘Niente è per sempre’

Giovedì 5 Gennaio 2023, 10:14

È approdato in anteprima radio il primo giorno dell’anno e dal 3 gennaio è anche su tutte le piattaforme digitali. Il 2023 di Fabio Rovazzi si apre con ‘Niente è per sempre’, singolo che segna il ritorno musicale dell’eclettico artista. Scritto con Paolo Antonacci e composto e prodotto da Davide Simonetta, il brano vede Rovazzi solista a sei anni dalla traccia precedente senza featuring. La provocazione con cui gioca seriamente è una lente con cui guardare alla società, fra rime taglienti e descrizioni più leggere. Anche in questo senso, il singolo ambisce a segnare un nuovo e più matura passo nella carriera di Rovazzi. ‘Niente è per sempre’ nasce, infatti, dall’esigenza di sottolineare quanto spesso ci soffermiamo sulle banalità, alla superficie delle cose. Una canzone da ascoltare più che da ‘vedere’. Non è un caso che, per la prima volta, non sia previsto alcun videoclip. Cover da Ufficio Stampa RED COMMUNICATIONS - Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

