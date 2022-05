Fabio Rovazzi, Lillo e Michela De Rossi per “Con Chi Viaggi”: «Una dark comedy sull’identità»

Venerdì 20 Maggio 2022, 14:19

Il film evento “Con chi viaggi” di YouNuts! arriverà al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon.

Diretto dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione”, il film vede un cast eccezionale composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir.

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una vera avventura per i quattro protagonisti.



Per Fabio Rovazzi: «Siamo vittime del consenso degli altri, e spesso ci affidiamo al gusto degli altri. Il soggettivo e personale si sta perdendo molto». Per Lillo Petrolo: «Al di là della struttura thriller è un film con cui puoi empatizzare, in cui riconosci tante piccole nevrosi che senti tue, e questo è sempre utile per conoscersi meglio».

Per Michela De Rossi: «È una fotografia di come può reagire un essere umano in una situazione di pericolo, lì si scopre la vera identità di una persona».



(Servizio a cura di Eva Carducci)