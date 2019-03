Pharrell Williams firma una capsule collection per Chanel

Chanel punta sullo streetstyle, e lo fa con la capsule collection firmata Pharrell Williams. Già dai tempi in cui cantava il tormentone 'Get Lucky' si era capito che fosse un 'ragazzo fortunato', perché la pop star aveva stretto collaborazioni con brand di abbigliamento per capi ed accessori in edizione limitata, da G-Star ad adidas Originals. Ora è toccato al marchio della doppia C. Una sinergia lasciata in eredità da Karl Lagerfeld che l'aveva fortemente voluta dandogli anche il nome 'Chanel -Pharrell'. il cantante di 'Happy', dal canto suo, aveva già un legame particolare con la Maison: ha sfilato a più riprese per la griffe, per poi diventare ambassador della borsa “Gabrielle” e di partecipare alla realizzazione di un paio di sneaker nel 2017.



La capsule creata si compone di una quarantina di pezzi dai colori vivaci e dal mood pop e giovane, che porta una boccata di aria fresca e dinamizza l’immagine del brand francese.



“Con uno spirito street art, Pharrel Williams appone la sua firma e la sua scrittura sotto forma di ricami e graffiti CC, N°5 e Coco su una felpa con cappuccio, una shopper oversize e delle scarpe da basket bianche dai lacci spaiati. L’artista inoltre associa il suo nome a quello di Chanel su altri capi e accessori, come t-shirt unisex, bigiotteria con strass, cinture in pelle, mocassini e occhiali dal mood pop”, descrive la Maison.

Tra gli articoli destinati a diventare must have la t-shirt a maniche lunghe sul cui retro è stampato il racconto della scommessa che l’artista aveva fatto con un amico sulla sua futura collaborazione con Chanel, la maxi Cocoon bag in spugna verde con applicazioni logo di strass, le collane brillanti in puro stile gangsta, la maglietta dove le parole Pharrel e Chanel giocano a Scarabeo.



La capsule sarà in vendita in esclusiva a partire dal 28 marzo a Seoul nel primo flagship di Chanel in città, inaugurato per l’occasione, mentre a partire dal 4 aprile, la collezione sarà poi disponibile nel resto del mondo in alcune boutique selezionate. I prezzi dei capi partono dai 500 euro. Uno streetstyle ricercato ma non alla portata di tutti.



Ultimo aggiornamento: 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA