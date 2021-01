Elodie lancia la sua linea beauty a tinte pop aspettando Sanremo 71

Un debutto inatteso e a tinte pop mentre si prepara nuovamente al Festival di Sanremo dove, accanto al "maleducato" ospite fisso Achille Lauro, affiancherà Amadeus per la conduzione di una delle serate della kermesse musicale giunta alla 71esima edizione. La cantante Elodie, già "Amica" di Maria De Filippi, nel tempo si è trasformata in una vera ed elegante icona fashion che ha saputo conquistare anche lo sguardo modaiolo di Donatella Versace. Disegnati dalla maison della Medusa i sensuali abiti indossati dall'artista, la più ascoltata nel 2020 su Spotify Italia, durante le sue esibizioni nella città dei fiori lo scorso anno, quando ha partecipato in gara alla manifestazione canora presentando il brano "Andromeda". Così la star nata a Roma lancia un inedito progetto firmando la propria linea di make up dalla palette gold e colorata in collaborazione con Sephora, brand leader del settore appartenente al gruppo francese Lvmh. Nuance pastello, sfumature rosa, ocra e beige fino all'azzurro polvere: l'intento è raccontare, attraverso i cosmetici, una storia tutta personale e piena di successi. L'annuncio ufficiale su Instagram con il post «Glam» che ha subito contagiato i follower, in particolare le fan della bellezza, totalizzando numerosi cuoricini e consensi. E grazie al suo "singolo", che questa volta ha le tonalità melodiche del maquillage per il viso puntando soprattutto su occhi e labbra, tra "Margarita" e "Guaranà" quel "Ciclone" di Elodie ricorda un'altra celebre collega internazionale. Pure Rihanna, infatti, si era data ai "trucchi" del mestiere tramite la capsule "Fenty Beauty", ideata e prodotta sempre in partnership con il marchio d'Oltralpe.

