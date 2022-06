Fabio Rovazzi, la fidanzata Karen aggredita per strada: «Sto ancora tremando. Non mi era mai successa una cosa simile»

«Non mi era mai successa una cosa simile, sto ancora tremando» con queste parole, Karen Casiraghi, alias Karen Kokeshi, racconta lo spavento che si è presa. La fidanzata di Fabio Rovazzi è stata vittima di una brutta aggressione per strada. Il racconto è arrivato ieri sera sulle pagine Instagram dell'influncer che ha condiviso con i suoi follower una foto che la ritrae seduta a terra con le ginocchia sbucciate. Lo scatto è arricchito dai dettagli di quanto accaduto.

APPROFONDIMENTI NEVADA Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen PERSONE Mastronardi, il ballo in auto con Lillo e Rovazzi SOCIAL Fedez, la prima esibizione sul palco dopo il tumore

Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen nell'Area 51. Cacciati dai militari: «Sconvolto, rischiato...»

Karen Casiraghi, aggredita per strada: il racconto

«Venti minuti fa mentre tornavo a casa dopo una visita medica due uomini mi hanno aggredita». Il racconto entra nei dettagli. «Mi hanno lanciata a terra e strappato il telefono dalle mani (io lo stavo usando per orientarmi)». Karen aveva paura. «Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero di nuovo, stavolta magari per farmi del male». Il post termina con le parole ancora impaurite dell'influencer: «Non mi era mai successa una cosa simile. Sto ancora tremando».

Amore al capolinea con Fabio Rovazzi?

La ragazza è nota al pubblico soprattutto per la sua storia d'amore con Fabio Rovazzi. Ma da tempo si rincorrono le voci di una rottura tra i due. Il primo fu Oggi a dichiararlo: “persone vicine alla coppia avrebbero confermato che i due hanno smesso di stare insieme”. I due ancora si seguono sui social e le foto insieme ancora ci sono, ma il gossip non si placa così torna sulla questione anche Diva e Donna che in questi giorni ha ipotizzato che Karen avrebbe iniziato a cercarsi una casa a Milano dove andare a vivere da sola. Nessuna conferma e nessuna smentita per ora dai protagonisti che però ultimamente non appaiono piu' insieme.