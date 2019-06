Caso Neyman, insulti sessisti in tv su presunta vittima di violenza: sospesi commentatori

Insulti sessisti in tv,

Lo ha deciso la direzione della tv francese Rmc per le frasi giudicate «inaccettabili» sulla presunta vittima delle violenze sessuali del calciatore brasiliano del Psg Neymar durante la trasmissione

L'after foot

. Sono stati sospesi

l'editorialista Daniel Riolo e il commentatore ed ex calciatore Jerome Rothen.Giovedì scorso, i due hanno espresso insulti sessisti nei confronti di Najila Trindade, la donna che accusa Neymar di stupro: «sul caso di Neymar, non ce la faccio a non pensare a una cosa stupida», ha cominciato Riolo parlando della giovane brasiliana. «Ma la tipa l'hai vista?», ha continuato con aria dubitativa. Altri presenti in studio hanno manifestato dubbi riguardo l'avvenenza della ragazza, poi l'ex calciatore Rothen ha rincarato: «lui è uno che può avere tutto quello che vuole, e si è preso una di serie B».Ancora Riolo: «quando ti chiami Neymar hai un minimo di qualità da mantenere, livello Champions League...». Il dialogo non ha tardato ad infiammare i social network, fino all'intervento della ministra per le Pari opportunità, Marlene Schiappa, che ha presentato un'interrogazione al Csa (il Comitato di vigilanza sulle radio e tv) twittando: «penso a tutte le donne che esitano a denunciare dopo essere state stuprate o aggredite».L'animatore Riolo si è scusato per «la sbandata fuori luogo» ed ha precisato che «quello che abbiamo detto su questa donna è assolutamente sganciato dal presunto stupro». Sia Riolo sia Rothen sono stati sospesi in attesa di essere convocati dalla direzione per provvedimenti disciplinari.