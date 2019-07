Deputato Pd alla parlamentare M5s: «una donna incinta non è in grado di presiedere una assemblea»

Probabilmente il caldo di questi giorni e la stanchezza accumulata nel corso del dibattito serrato e pieno di tensioni sul decreto sicurezza bis in prima e seconda Comissione alla Camera (Giustizia e Affari Costituzionali) sta giocando brutti scherzi a qualche deputato. Le cronache dei presenti riferiscono che il parlamentare del Pd, Andrea Romano, sarebbe arrivato a dire alla presidente della commissione giustizia Francesca Businarolo, appartenente al Movimento 5 Stelle, che «una donna incinta non e' in grado di presiedere con equilibrio una assemblea». Il grave episodio di violenza verbale e discriminazione di genere è stato confermano da fonti congiunte. Naturalmente ha portato alla vibrante protesta del M5s e di parlamentari di altri gruppi. Il presidente della commissione affari costituzionali Giuseppe Brescia ha definito "riprovevoli" le parole di Romano e ha invitato gli altri gruppi a stigmatizzare.

Il deputato dem ha negato l'accaduto: «Totale falsità». Andrea Romano con un messaggio a Businarolo, ha contestato la versione (che è stata fatta mettere a verbale) . Una «ricostruzione del tutto arbitraria e fondata su totale falsità, non avendo io mai affermato (né tantomeno pensato) che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente».

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA