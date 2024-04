Europee, Ilaria Salis si candida con Avs, il padre Roberto: "Mia figlia vuole processo giusto"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2024 Ilaria Salis, da più di un anno detenuta in Ungheria, si candida con Alleanza Verdi e Sinistra alle Europee. "Potrebbe essere una soluzione alla sua situazione - spiega il padre Roberto Salis - se eletta, scatterebbe l'immunità. Non penso che Orban vorrà opporsi alle regole dell'Unione Europea. La scelta di Alleanza Verdi e Sinistra è dovuta al fatto che è più in linea con le idee politiche di Ilaria. Spero che questa storia finisca presto e di poter tornare al mio orto in Sardegna". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev