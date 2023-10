Lunedì 9 Ottobre 2023, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 12:54

RECANATI - È stata una festa di matrimonio in grande stile per la recanatese Maura Nardi ed Emanuele Loati, di origini romene. Il fatidico sì è arrivato al termine di un lungo percorso in cui Maura (prima Mauro) da uomo è diventato donna ed Emanuele (prima Adriana) da donna è diventata uomo.

I due si sono conosciuti qualche anno fa su Facebook, iscritti entrambi a un gruppo transgender: il loro percorso di transizione era già iniziato e si sono innamorati. «La festa di matrimonio è stata stupenda - ha raccontato ieri Maura -. Il viaggio di nozze? Al momento non è previsto. Emanuele sta infatti frequentando dei corsi per diventare chef. Ci concederemo un weekend fuori, ma non abbiamo ancora scelto la destinazione. Voglio ringraziare tutte le persone, a cominciare dagli addetti ai lavori, che si sono impegnate per rendere il nostro matrimonio perfetto».