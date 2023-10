Lei diventa uomo, lui una donna: Maura ed Emanuele si sono sposati oggi a Recanati. Le foto del matrimonio

Maura Nardi ed Emanuele Loati - prima del cambio di genere Mauro e Adriana - si sono sposati oggi, 7 ottobre, a Recanati, con cerimonia civile davanti ad una settantina di invitati tra amici e parenti. I due si sono conosciuti su un gruppo Facebook per transgender quando il percorso di transizione sessuale di entrambi era avviato già da diverso tempo. Maura, 41anni, è originaria di Recanati ed è affetta da cecità, che non le ha però impedito di coltivare la sua passione cimentandosi nel ruolo di speaker presso una nota emittente radiofonica locale, mentre continua a lavorare come impiegata del Comune.

Lei diventa uomo, lui una donna: Maura ed Emanuele si sono sposati oggi a Recanati

Emanuele, 36enne originario della Romania, lavora nella mensa di una casa di riposo. Dopo i primi approcci online, i due non si sino più lasciati, e dopo aver ottenuto il riconoscimento legale del cambio di genere e oggi hanno sancito la loro unione con il matrimonio.