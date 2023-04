Latina, zaino sospetto davanti alla caserma dei carabinieri, zona interdetta in attesa dell'arrivo degli artificieri

Il centro di Latina bloccato, interdetto dal nastro bianco-rosso, a causa di uno zaino sospetto che è stato trovato proprio lungo il muro della caserma dei carabinieri, del comando provinciale che affaccia su piazza della Libertà e fa angolo con via Diaz. E' in questra strada, che porta in piazza del Popolo, che è stato trovato poco fa lo zainetto nero .

Gli agenti della Questura e la Polizia locale hanno bloccato l'intera area, compreso l'isolato che porta in piazza del Mercato, in attesa dell 'arrivo degli artificieri e delle verifiche sul contenuto dello zainetto.