Grottaferrata, paura per tre pacchi sospetti: faro sul fronte No Vax

Due grossi pacchi regalo lasciati in strada, con tanto di fiocco e biglietto: «Thank you Governo. Auguri a voi che pensate a noi. Anche noi vi ringraziamo». L'insolito ritrovamento è avvenuto nella notte a Grottaferrata, vicino Roma, in due diverse strade. Sul posto i carabinieri con gli artificieri. I due pacchi sono stati aperti con tutte le

cautele del caso. All'interno non è stato trovato nulla. Tra le scritte anche invettive contro le misure prese dal Governo in chiave anti-Covid. Indagini sono in corso per capire chi e perché abbia voluto inviare il messaggio. Nel mirino il fronte dei No Vax e degli anarchici.