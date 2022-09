Terni, Giallo per una Mercedes rubata in città e abbandonata di fronte al tribunale: Arrivano gli artificieri

TERNI - Una Mercedes rubata giovedì sera in via Marco Claudio, nella zona della stazione ferroviaria, e abbandonata da ore di fronte al palazzo di giustizia ha fatto scattare l'allerta di polizia e carabinieri. Che hanno chiesto l'intervento degli artificieri per ispezionare la vettura che, per gli investigatori, potrebbe contenere materiale esplosivo.

In queste ore, dopo aver delimitato l'area per renderla inaccessibile, le forze dell'ordine stanno presidiando la zona di fronte al tribunale di Terni in attesa dell'arrivo degli artificieri da Roma incaricati dei controlli sulla Marcedes grigia.

Indagini in corso per dare un nome all'autore del furto, che ha abbandonato l'auto in un parcheggio riservato proprio davanti al palazzo di giustizia per poi sparire nel nulla.