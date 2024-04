«Allarme bomba in piazza Matteotti». Controlli nei tribunali e nel palazzo della Corte d'appello di Perugia

PERUGIA - Attimi di tensione a Perugia, dove giovedì in tarda mattinata è girata la voce di un allarme bomba. Sul posto carabinieri e guardia di finanza per i necessari accertamenti. Ma all'esterno del palazzo di Corte d'appello e procura generale la situazione appare tranquilla: non risulta alcuna evacuazione dei dipendenti e anche i locali della piazza hanno continuato a servire il pranzo senza problemi. L'allarme è scattato in seguito all'arrivo di una telefonata. L'ipotesi è che si possa trattare di uno scherzo.

I controlli hanno interessato anche tutte le sedi dei tribunali, con la sede di via XIV Settembre se è stata invece fatta evacuare per precauzione.

Un scherzo, eventualmente, che arriva a pochi mesi dall'ultimo allarme: a novembre scorso, infatti, due telefonate avvisarono di una bomba all'interno del palazzo, ma i controlli constatarono l'assenza di qualunque ordigno.