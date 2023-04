Ventotene, tutto pronto per le riprese del sequel di "Ferie d'Agosto"

Ventotene sarà la location del film "Un altro Ferragosto", il sequel di "Ferie D'Agosto", una delle prime commedie del toscano Paolo Virzì, girato nel 1995. Il pluripremiato regista livornese, 59 anni, tra i più apprezzati e conosciuti del cinema italiano, ha già effettuato i dovuti sopralluoghi e nell'occasione è stato accompagnato dal direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo. Nel cast così come nel film d'esordio ci dovrebbero essere tra i protagonisti anche Sabrina Ferilli e Silvio Orlando: e tra le città, oltre a Ventotene, anche San Felice Circeo e Formia.

A guidare Virzì tra le meraviglie della provincia, c'erano il responsabile della produzione Alessandro Calosci e la scenografa Sonia Peng: due amici per la Latina Film Commission, considerato che in passato hanno già lavorato nel territorio per i film "Professor Cenerentolo" di Leonardo Pieraccioni e "Razza Bastarda" di Alessandro Gassman. Calosci è uno degli ultimi organizzatori "puri" in Italia, maestro nel suo settore e profondo conoscitore della settima arte. La Peng è tra le più apprezzate scenografe italiane.

«Ospitare un regista di questo calibro significa confermare le grandi potenzialità della nostra provincia e la sua forte vocazione cinematografica, senza dimenticare il forte indotto economico e un ritorno d'immagine come pochi», ha commentato il direttore della LFC Rino Piccolo. Il regista toscano di recente ha tra l'altro ricordato alcuni momenti del periodo di lavorazione in Ferie d'agosto'. «Abitai a Ventotene da agosto a novembre del 1995, in una casetta di pescatori modesta ma stupenda. Eravamo solo noi, il cast e la troupe, una comunità vivace e affiatata, tra amori, litigi e risate. Fu forse il set più divertente fra tutti quelli che mi sono capitati».