Ventotene, morto turista a bordo di una barca a vela: accertamenti in corso dei carabinieri

Lunedì 9 Agosto 2021, 11:29

Tragedia in mare a Ventotene: morto un turista di 67 anni a bordo di una barca a vela; l’imbarcazione che si trovava in rada davanti Parata Grande è stata poi trainata fino al porto dal personale della Capitaneria e dagli ormeggiatori dell’isola. Le cause del decesso, secondo una prima valutazione, sarebbe da attribuire a cause naturali conseguenti ad un improvviso malore. A richiedere i soccorsi, poco prima dell’alba di oggi, gli amici del 67enne che si trovavano a bordo della stessa barca. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Formia.