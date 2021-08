Tragedia a Tarquinia, malore in canoa: muore 60enne in vacanza al Lido

Giovedì 5 Agosto 2021, 17:35

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Tarquinia. Un uomo di 60 anni, nato a Tarquinia ma residente al Nord Italia, è deceduto sempre per un malore. Dalle prime informazioni, sembra che il 60ennne fosse uscito con una canoa in uno spicchio di mare non troppo distante dalla foce del fiume Marta. Ad accorgersi di quanto successo un gruppo di bagnanti.

L'uomo, probabilmente vittima di un malore, è stato visto accasciarsi all'interno della canoa non distante dalla riva. Immediatamente è stato portato sulla battigia dove sono scattati i soccorsi. Ogni tentativo di salvarlgi la vita però è risultato inutile