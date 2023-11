Vento forte e mareggiate: danni sul lungomare di Latina: sopralluogo della sindaca

Il vento che ha soffiato in questi giorni con raffiche fino a 40-50 km orari e le mareggiate che si stanno abbattendo sulla costa pontina stanno provocando fanni in vari tratti del lungomare.



A Latina, questa mattina, c'è stato un sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale per verificare i danni provocati dal maltempo. La sindaca Matilde Celentano, accompagnata dall’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, dal presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero, insieme a carabinieri, Protezione Civile e operatori balneari. C'erano anche i consiglieri comunali Renzo Scalco, Claudio Di Matteo, Nicola Catani e Fausto Furlanetto.



«A nome dell’amministrazione comunale – ha detto la sindaca – esprimo solidarietà agli operatori balneari per gli ingenti danni subiti a causa del maltempo che si è abbattuto sul lato A del lungomare di Latina. Diverse strutture sono state danneggiate e, solo grazie al prezioso lavoro delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile, nessuno è rimasto ferito». Va detto che in questo periodo le strutture sono chiuse, ma alcuni operatori erano presenti per cercare di mettere in sicurezza i chioschi. «Stiamo valutando - ha continuato la sindaca - la possibilità di stanziare delle somme con la massima urgenza per la messa in sicurezza del territorio e di avanzare la richiesta per lo stato di calamità naturale».





«Quando accaduto nella notte – commenta l’assessore Di Cocco – dimostra, ancora una volta, la necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile il progetto di barriere rigide a protezione della costa, già finanziato dalla Regione Lazio per un valore di 6,5 milioni di euro.

Il progetto, condiviso con operatori balneari e proprietari di immobili sul lungomare, vedrà la luce entro il 31 dicembre del 2025 e restituirà sicurezza a una parte fondamentale del territorio di Latina. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari intervenuti durante il forte maltempo che si è abbattuto sul lungomare e esprimo vicinanza agli operatori le cui strutture hanno subito danni. L’amministrazione farà il possibile».