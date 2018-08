Vela, record per il Caposele di Formia: sei atleti qualificati ai tricolori Optimist di Viareggio

di Andrea Gionti

Storico record per i giovani velisti del Circolo Nautico Caposele di Formia. Il club presieduto da Raffaele Giarnella ha piazzato ben sei allievi ai prossimi tricolori Optimist che si terranno a fine mese nelle acque di Viareggio dopo le qualifiche che si sono tenute ad Anzio.



Tra gli juniores Mario Trabucco, che stacca il pass dopo tre campionati italiani nei cadetti, e il debuttante Domenico Noviello. La prima volta che da Formia si qualificano due atleti junior. Tra i cadetti della classe 2007 biglietto centrato dalla promessa Alice Consalvo (la prima volta per lei) e a seguire in rapida successione Lorenzo Macari, Federico Sparagna: entrambi qualificati agli italiani da ben tre anni consecutivi. Tra i Cadetti 2008 va in Versilia anche Gabriele Treglia (Lega Navale Scauri-Formia), passato all’attività agonistica soltanto nel mese di marzo, tra i 2009 Claudio Crocco, il più piccolo direttamente dalla pre-agonistica agli italiani. Un ottimo lavoro quello svolto dai due coach Gianfranco Conte e Chiara Camerota sotto la supervisione del responsabile tecnico Emilio Civita e una bella impresa per il più antico circolo della provincia di Latina che centra un’altra perfomance rilevante aspettando adesso i laseristi.



