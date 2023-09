Turista inglese di 70 anni disperso lungo la via Francigena, ricerche in corso a Sermoneta

Sono in corso le ricerche di un turista inglese che si è perso lungo il tracciato della via Francigena del Sud, nei boschi sopra Sermoneta. E' stato lo stesso settantenne inglese a dare l'allarme con il telefonino e immediatamente sono partite le ricerche per localizzarlo.

I carabinieri della stazione di Sermoneta con i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e anche una pattuglia della guardia di finanza hanno raggiunto la zona e stanno cercando il turista. L'uomo stava percorrendo il sentiero della tappa numero 5, quella che collega Cori a Sezze, untracciato di circa 109 chilometri di media difficoltà che attraversa boschi isolati tra Monte del Cerro e Monte Acquapuzza.