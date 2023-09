Bali, scimmia ruba cellulare a una turista e lo getta dal tempio: «Non l’ho più ritrovato, me l’ha distrutto»

«La scimmia le ha rubato il cellulare e poi l'ha gettato giù dal tempio». È lo spiacevole episodio accaduto ad una turista in vacanza a Bali. Testimoni due giovani ragazzi romani che hanno assistito alla scena. «Ci avevano avvertito di stare distanti e di non mostrare i telefoni, perché possono essere molto aggressive». Non tutte, molte di queste fanno ormai parte della comunità e spesso si intrattengono con i visitatori. Altre, invece, possono arrivare ad "attaccare" l'uomo se non si adottano le giuste precauzioni. «Non bisogna sorridergli, perché lo prendono come un gesto di sfida», racconta Alessia (ndf). C'è poi anche il rischio facciano branco.

I rischi

La Foresta delle Scimmie di Ubud, conosciuta anche come il Santuario della Foresta Sacra delle Scimmie, è un luogo molto noto e consigliato per vedere le scimmie in libertà. Ma il turismo crescente e la stretta vicinanza tra le scimmie e i visitatori umani desta preoccupazioni. Il comportamento dei macachi è cambiato. Gli animali sono stati visti prendere, e talvolta mangiare, gli effetti personali delle persone. Alcune guide, inoltre, dietro compenso fanno in modo che i macachi si siedano sulle ginocchia dei turisti per le foto. “Ciò è preoccupante poiché aumenta la possibilità di interazioni negative tra uomo e animale e può alterare in modo significativo il comportamento delle scimmie”, afferma il rapporto dell'organizzazione benefica World Animal Protection (WAP).

Le interazioni

Un tour Topdeck, promosso da Flight Center in Nuova Zelanda, avverte gli ospiti di "tenere stretto il telefono".