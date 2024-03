Mercoledì 27 Marzo 2024, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 17:38

Ad agire sono sempre in coppia: seguono le vittime (spesso anziani) fino alle loro auto. Poi, uno dei due, con uno stratagemma attira l’attenzione del malcapitato di turno permettendo così a un complice di aprire la portiera del lato passeggero e rubare la borsa lasciata incautamente sul sedile. «Scusi, le sono caduti i soldi» e come ogni copione che si rispetti hanno atteso una donna all’uscita di un centro commerciale a Latina con l’obiettivo di farla cadere nella loro trappola. I fatti, giorni fa, poco dopo le 20. Ma la signora non è cascata nel tranello: ha fatto retromarcia sventando di fatto il colpo. «I due - come racconta Nadia - all’interno di un gruppo Facebook - sono un uomo e una donna non italiani. Lui, giubbotto nero ecopelle e pantaloni neri, lei con capelli rossi». E avverte: «Non bisogna mai scendere dalla macchina».

La truffa del falso incidente. «Sono il comandante della caserma, suo figlio è nei guai. Servono 5mila euro»

La truffa delle monete a Latina, il racconto della vittima

«Ho raggiunto il parcheggio per riprendere la mia auto e ho sentito il rumore di alcune monetine cadute a terra», spiega Nadia. La donna sale a bordo della sua macchina quando un ragazzo improvvisamente si avvicina e bussa al finestrino. «Ha fatto cenno di guardare a terra e ho pensato a una ruota sgonfia. Non sono mai scesa dalla macchina e ho visto effettivamente le monete sull'asfalto, ma non erano le mie». Un momento di esitazione, ma la signora scorge una donna intenta a fare da palo. «Nel frattempo sono arrivati alcuni passanti e ho invitato loro a raccogliere quelle monete spiegando quanto stava accadendo. Ma i truffatori si sono avventati su quel denaro, lo hanno preso e sono scappati». Tre giorni dopo, in un altro esercizio commerciale, un’altra donna è stata vittima del medesimo raggiro. I due le hanno sottratto il portafogli: i soldi sono spariti mentre i documenti sono stati ritrovati, qualche ora dopo, in una strada vicino al supermercato.