Troppi anziani ricoverati, chiusa comunità alloggio a Sezze: ospiti trasferiti

di Alessandro Mattei

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Latina al termine di un controllo igienico sanitario e amministrativo effettuato presso una comunità alloggio per anziani di Sezze hanno informato i competenti uffici comunali delle reiterate contestazioni per violazioni di legge - riscontrate anche in controlli precedenti - nei confronti del responsabile della struttura ricettiva. Dalle verifiche è emerso infatti che nella struttura era ricoverato un numero di persone anziane superiore a quello indicato nell'autorizzazione.



«Un tale comportamento va a discapito del benessere e della sicurezza degli ospiti - spiegano i Nas - che vedrebbero inficiato lo scopo della specifica normativa regionale posta a tutela delle persone anziane ospiti nelle diverse tipologie di strutture ricettive assistenziali, per persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti». Per questo motivo con una apposita ordinanza il Comune di Sezze ha disposto la chiusura della comunità alloggio e la revoca dell'autorizzazione amministrativa, ordinando inoltre il trasferimento degli ospiti presso altre idonee strutture ricettive per anziani.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA