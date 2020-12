Tributi non pagati, a Ventotene decadono tre consiglieri comunali

Tre consiglieri comunali non pagano i tributi a Ventotene e vengono pertanto dichiarati incompatibili e a gennaio decadranno dalla carica. Lo ha decretato il Consiglio comunale, che si è riunito due volte per affrontare lo spinoso argomento, che ha riguardato i consiglieri di opposizione Modesto Sportiello (inizialmente eletto nelle file della maggioranza), Pietro Pennacchio e Andrea Biondo, che svolgono attività imprenditoriale sull’isola. I tributi comunali non pagati a Ventotene ammontano complessivamente a un milione e 200 mila euro e circa il 31% di tali somme, esattamente 386.952 euro, dovuti per le loro aziende, secondo gli accertamenti effettuati dalla Sogert Spa, la società di Grumo Nevano incaricata della riscossione dei tributi comunali, non sarebbero stati pagati dai tre consiglieri.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Ventotene-Cartagine, la regata con un messaggio di pace LATINA Ventotene, partono i lavori di messa in sicurezza sull'isola di...

A Sportiello, impegnato nella società "Marina di Ventotene", è stato contestato il mancato pagamento di oltre 110mila euro: a Pennacchio, titolare delle società "Mezzatorre" e "L’Aragosta"; e infine Biondo , legato alla società "Un mare di sapori", è stato giudicato moroso per una cifra superiore a 38mila euro. Nella prima seduta erano stati sollevati problemi di incompatibilità per i tre consiglieri a causa del mancato pagamenti dei tributi, ed era stato concesso loro un termine di dieci giorni per presentare, nel successivo Consiglio, le controdeduzioni alle contestazioni. Non essendo stata rimossa nella seduta del 21 dicembre la causa di incompatibilità, il Consiglio ha confermato la bocciatura di Sportiello, Pennacchio e Biondo, dei quali a gennaio sarà ufficialmente dichiarata la decadenza dalla carica di consiglieri comunali. A Sportiello, che nel 2017 era stato eletto in maggioranza con la lista civica "Buona Onda" e che mesi fa era stato sollevato dall’incarico di vice sindaco passando all’opposizione, subentrerà Domenico Malingieri (attuale vice sindaco, che nella prossima seduta lascerà tale incarico, che sarà affidato dal sindaco Gerardo Santomauro ad una persona ancora da scegliere), mentre Pennacchio e Biondo, eletti nella lista civica " Ventotene vive" che sosteneva la candidatura a sindaco di Raffaele Sanzo, saranno surrogati con Marcella Alleati e Rossella De Bonis. Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA