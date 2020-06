© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Terracina ha deciso di istituire un'isola ecologica scarrabile e informatizzata per evitare che plastica, vetro, carta e soprattutto l'umido prodotti dai villeggianti finiscano ammucchiati in qualche angolo di strada prima di fare ritorno a casa, quella per il resto dell'anno. Partirà in via sperimentale presso il parcheggio di piazzale Donatori di Sangue e servirà a tenere un dignitoso decoro urbano ed evitare che lo svuotamento dei cassonetti domestici, come sovente accade, diventi materia di formazione di microdiscariche abusive. Un servizio che integrerà quello già svolto dalla società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, gran parte con il porta a porta. Chi può usufruire di questo servizio? Tutti i titolari di utenze Tari, attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, ai quali sono consentiti fino ad un massimo di quattro conferimenti l'anno: c'è da dire che questi conferimenti straordinari sono pensati soprattutto nel momento in cui c'è il cambio di inquilini nella stessa abitazione. Per questo potranno usufruirne anche le agenzie immobiliari che hanno perfezionato i contratti di locazione alle quali verranno distribuite apposite tessere affinché gli inquilini al termine del loro soggiorno buttino i rifiuti, accuratamente differenziati, presso l'isola ecologica prima di levare le tende. Qualche dettaglio in più lo fornisce l'assessore all'Ambiente Emanuela Zappone: «Questo servizio affianca e non sostituisce il servizio ordinario di raccolta svolto dalla De Vizia Transfer Urbaser ed è concepito per evitare che, al momento della partenza, gli inquilini possano lasciare in casa quei rifiuti che non è stato possibile conferire normalmente poiché il calendario della raccolta non coincideva con il termine del soggiorno. Faccio l'esempio: il conferimento della frazione umida è previsto il lunedì mattina, ma se i villeggianti lasciano l'appartamento la domenica, c'è il problema dei residui dei pasti consumati nella giornata del sabato. E così per tutte le altre tipologie. Lo stesso ragionamento vale per i proprietari delle seconde case che soggiornano occasionalmente a Terracina, o per quei cittadini residenti che sono stati a lungo lontano dal proprio domicilio. Insomma, è un'opportunità in più che l'amministrazione comunale ha voluto prevedere per consentire a cittadini e ospiti di rispettare il decoro e l'igiene». Ovviamente per chi deve svuotare la seconda casa prima e dopo la vacanza da qualche ingombrante funzionano le isole ecologiche itineranti consuete: per avere il calendario aggiornato fino a dicembre 2020 basta andare sul sito www.differenziataterracina.it e scaricare il modulo. Tornando all'isola scarrabile di piazzale Donatori di sangue, l'amministrazione fa sapere che in deroga al limite di utilizzo precedentemente indicato, il conferimento dei piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee (es.: telefoni cellulari, cavetti elettrici, auricolari, ecc.), di medicinali e di batterie sarà consentito senza alcun limite.Rita Recchia© RIPRODUZIONE RISERVATA