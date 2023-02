Roma, l’Ama si mette in maschera a Torre Spaccata per sensibilizzare i bambini al riciclo e alla differenziata

In occasione della “Sfilata di Carnevale”, organizzata dal comitato di Quartiere Torre Spaccata, l’Ama allestirà un desk informativo, per tutta la durata dell’evento, presso il Parco dei Romanisti, che coinvolgerà bambini e ragazzi in maschera, per sensibilizzarli alla raccolta differenziata e la nuova vita dei rifiuti. Nel corso del pomeriggio addetti incaricati dall’azienda distribuiranno opuscoli e cartoline sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti e sulla campagna “Ama il tuo quartiere”. Per i più piccoli invece ci sarà un dono speciale speciale: il libro illustrato “La Festa di Amalandia” che, attraverso le avventure di cinque simpatici personaggi impegnati nell’organizzazione di una festa, racconta il tema dell’ambiente, la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. Per venire incontro alle esigenze dei più piccoli Ama ha ampliato l’offerta di attività per l’educazione ambientale a distanza, riservate ai più piccoli (fascia di età 4-7 anni), quindi per la scuola dell’infanzia e le classi I e II delle Primarie. La festa di Amalandia è ora anche un cortometraggio animato: una favola per insegnare la raccolta differenziata e il ciclo dei rifiuti. Le insegnanti che vorranno ricevere gratuitamente il materiale, potranno richiederla. Il libricino della favola e il cartone animato (5 puntate da circa 1 minuto e una versione integrale) tutto in formato elettronico, si potranno richiedere anche le copie cartacee del libricino che in questa occasione verrà distribuito gratuitamente ai bambini presenti. L’appuntamento per la sfilata di Carnevale sarà oggi alle ore 14 presso il cortile della Parrocchia S. Maria Regina Mundi (Via Barbosi, 6).

Il corteo in maschera con grandi e piccoli sfilerà lungo Via Augusto Lupi, Via Angiolo Cassioli, Via Pietro Romano, Via Cornelio Sisenna per arrivare nel parco dove ci sarà l’animazione degli Oratori delle due parrocchie e un il desk informativo dell’Ama. «Un grazie va a chi ha promosso la sfilata - dice Bruno Di Venuta presidente del Comitato di Quartiere Torrespaccata - il Comitato genitori Amicom e le rappresentanti di classe dell'istituto Antonio Montinaro che si sono impegnate nel promuovere l’evento». Un’iniziativa che è un prodotto di un coinvolgimento di tutta la rete delle associazioni del quartiere dalle parrocchie alle scuole al CdQ stesso che ha curato i rapporti istituzionali: «Abbiamo mandato una richiesta all’Ama che sarà presente con il desk - conclude la vicepresidente del CdQ Antonella Manotti - infatti il tema della sfilata sarà il riciclo e l’ambiente, alla fine tre maschere saranno premiate da una giuria composta da ragazzi dell’oratorio delle due parrocchie da quella più ecologica a quella più bella. Sarà presente anche l’associazione Hermes di ragazzi disabili che sfilerà per sottolineare che si torna finalmente con una bella iniziativa nel quartiere dopo due anni di fermo,ì e soprattutto con un messaggio importante».